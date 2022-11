Brambati: «L’ammonizione di Milinkovic-Savic è vergognosa»

Brambati commenta l’ammonizione di Milinkovic-Savic contro la Salernitana che gli costerà la squalifica contro la Roma

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio ha parlato Massimo Brambati, che ha analizzato l’ultimo turno di campionato, soffermandosi sull’ammonizione ai danni di Milinkovic-Savic che gli costerà il derby.

VERGOGNOSA – : «L’ ammonizione inventata a Milinkovic-Savic, una cosa vergognosa. Per me ha subìto il fallo, non lo ha commesso. E’ un gravissimo errore. Continuo a credere che al VAR dovrebbero andare anche gli ex calciatori ma anche ex arbitri. Se levi un grande al derby per una cosa del genere, impoverisci lo spettacolo. Questo Manganiello a Roma, ma anche Abisso a Torino»