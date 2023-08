Brambati: «La Lazio? Pellegrini non mi convince». Le parole del procuratore ed ex giocatore sui temi in casa biancoceleste

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato di diversi temi tra cui anche quelli in casa Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «La Lazio? Pellegrini non mi convince come giocatore di alto livello. Se devi giocarti la Champions serve qualcosa di più. Rovella è comunque un giocatore da svezzare. Sarri è bravo, ma c’è anche un ambiente che vuole risultati. La Lazio è arrivata seconda e non credo che voglia fare sola presenza in Champions. E forse vuole fare una lotta per il campionato. Il mercato è ancora aperto, manca ancora qualcosa però un po’ a tutti ».