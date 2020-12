L’ex calciatore Massimo Brambati ha parlato del futuro di Simone Inzaghi e della qualità della Lazio. Le sue parole

Massimo Brambati, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio. Le sue parole su Inzaghi e sulla Lazio.

«Fa bene a rimanere. La Lazio ha un organico di grande livello ma deve aumentare la quantità. Ha una squadra contata per proseguire in tutte le competizioni. Il Napoli non aveva i tre attaccanti titolari e questo è stato un bene per la Lazio».