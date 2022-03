Brambati: «Italia? Figura di m***a mondiale. Pensavo a dimissioni di Mancini e Gravina»

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio dell’uscita dell’Italia dai Mondiali in Qatar. Le sue dichiarazioni

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio dell’uscita dell’Italia dai Mondiali in Qatar. Le sue dichiarazioni.

ITALIA – «E’ stata una figura di m….a mondiale. Ci prendono in giro all’estero. Io mi aspettavo le dimissioni di Mancini e Gravina, e credo fossero giuste. Ventura non va ai Mondiali e lo abbiamo ammazzato, non capisco perché non sia stato lo stesso. Qual è la differenza? E’ vero, ha vinto l’Europeo, però cosa c’è di diverso? E deve andare via anche Gravina. E’ stata una brutta figura, molto più di quello che si pensa. Sei uscito da un girone ridicolo, qualche errore sarà stato fatto oppure no?».