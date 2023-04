Brambati: «Inter-Lazio? Sarà la partita della svolta per la lotta Champions»

Brambati, l’ex calciatore alla vigilia della gara di Sansiro decisiva per la corsa Champions rilascia alcune dichiarazioni a TMW

Intervistato da TMW Brambati, alla vigilia della delicata sfida di campionato tra Inter e Lazio, rilascia alcune dichiarazioni parlando anche di come arrivano le due squadre

PAROLE – A bocce ferme vedo meglio l’Inter, che si è ripresa con l’Empoli e ha eliminato la Juve in Coppa Italia. Come autostima ed entusiasmo la vedo meglio. Però dico che ogni volta che abbiamo detto che è rinata, c’è sempre stata una caduta. Questa dovrebbe essere la partita della svolta o quantomeno tre punti importanti contro una diretta concorrente, almeno per garantirti la Champions