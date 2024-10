Brambati critica Romagnoli: «Uno della sua esperienza doveva sapere...»

Brambati, l’ex giocatore e opinionista si esprime riguardo la sfida di sabato soffermandosi sull’ex giocatore del Milan

Ai microfoni di TMW è intervenuto Massimo Brambati, il quale commenta la sfida di sabato tra Juve e Lazio vinta dai bianconeri, e caratterizzata dagli episodi tra cui l’espulsione di Romagnoli

ROMAGNOLI – Gli ostacoli più difficili ce l’aveva la Juve, che aveva tanti assenti contro la Lazio, a partire in pratica da tutto il mercato estivo. La Lazio ha mancato un’occasione, perché poi ritrovarsi in 10 dopo 20′ è un errore. La Juve ha bypassato un ostacolo che non credevo riuscisse a superare. Romagnoli è stato preso in contropiede, uno della sua esperienza doveva sapeva a cosa andava incontro con quell’intervento