Brambati: «Corsa Champions? Lazio pronta a far da guastafeste»

Nel corso di un’intervista per TMW Radio, Massimo Brambati ha commentato gli ultimi risultati in ottica Champions

La corsa Champions tiene con il fiato sospeso i tifosi di almeno 5 squadre: Lazio, Juventus, Milan, Napoli e Atalanta, pronte a darsi battaglia nelle ultime 5 giornate di campionato. Sul tema quarto posto è intervenuto ai microfono di TMW Radio Massimo Brambati.

Le sue parole: «Il Milan deve capire quali sono i suoi reali obiettivi. Per quanto riguarda un posto in Champions vedo i rossoneri in difficoltà, così come la Juve. La Lazio è lì pronta a far da guastafeste, mentre Napoli e Atalanta mi sembrano più lanciate».