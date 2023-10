Brambati bacchetta Sarri: «Se non è contento, allora vada via» Le parole dell’opinionista

Intervenuto a TMWRADIO, Massimo Brambati, ha analizzato il momento della Lazio e le ultime dichiarazioni di Maurizio Sarri.

LE PAROLE- A me vengono in mente le parole dopo il Napoli, quando disse che voleva arricchirsi. E lo fai giocando tante partite . “Hai chiesto A e ti sono arrivati X e Y? Allora vai via. Dovrebbe dirlo a chi di dovere. Se lo dici a noi, vuol dire che sei arrivato all’ultimo stadio. Io credo che lo abbia detto a chi di dovere. Però a volte le società ci provano a prendere A ma non ci arrivano. L’anno scorso Allegri non voleva Di Maria e voleva a tutti i costi Berardi, e lo si è visto questa estate che era così. Se non è contento del mercato non fai così, parli con chi di dovere e vai via. A queste riunioni di mercato avrà dato l’avallo Sarri ai giocatori. Oppure no? Io me lo chiedo, perché sembra quasi di no