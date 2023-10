Braglia su Immobile: «Io trovo assurdo criticare Ciro, bisogna avere rispetto per lui»

Braglia, l’ex portiere esprime il suo parere su Immobile alla luce della partita di ieri sera contro la Fiorentina a TMW

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex tecnico Braglia analizza la prestazione di ieri di Immobile e lo difende dalle critiche. Le sue parole

PAROLE – Come si fa a criticarlo? Bisogna avere anche il rispetto per un giocatore come lui. Va bene valutare la resa odierna, ma deve rimanere il rispetto