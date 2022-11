Braglia: «Preferisco il progetto della Roma a quello della Lazio. Su Sarri...»

Simone Braglia ha parlato del Derby della Capitale ai microfoni di TMW Radio. Le sue dichiarazioni

Simone Braglia ha parlato così del Derby della Capitale ai microfoni di TMW Radio.

PAROLE – «A me piace più il progetto della Roma che quello della Lazio. La Roma è impostata meglio, ma è solo una mia opinione. Come maturità e prospettiva è messa meglio. Credo nella pragmaticità che ti danno certi allenatori che ti permettono di vincere. Sarri?Probabilmente l’allenatore non riesce a dare una mano, ognuno ha il proprio trascorso. L’esperienza insegna che affronti certi impegni in maniera diversa».