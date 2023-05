Braglia: «Lotta Champions? La Lazio rispetto alle altre ha un calendario...»

Braglia, L’ex portiere ha analizzato la situazione in zona Champions e si sofferma sulla Lazio che domani sfida il Milan

Intervistato da TMW Simone Braglia ha parlato della lotta Champions che vede protagonista la Lazio, soffermandosi in modo particolare sui biancocelesti e sul calendario

LOTTA CHAMPIONS – Lazio? Ha un calendario più agevole rispetto alle altre antagoniste Champions. Per me arriva tra le prime quattro, può perdere solo lei l’occasione sottovalutando certi appuntamenti. Per me ha fatto di più di quello che poteva fare ma tanto di cappello al tecnico e all’ambiente