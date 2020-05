Braglia, l’ex portiere ha espresso la sua opinione su quale sia la squadra favorita per la vittoria dello scudetto tra Lazio e Juve

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua su come si concluderà questa stagione che riprenderà il via dal 20 giugno. Ecco le sue parole.

«La Lazio è favorita, quella più in palla rispetto alle altre e la vedo favorita nella corsa allo Scudetto. E poi vedo l’Atalanta favorita per il quarto posto».