Braglia: «Immobile poco osannato. Se avesse avuto un’altra maglia…»

Simone Braglia ha elogiato Ciro Immobile e lo straordinario traguardo raggiunto con la Scarpa d’Oro

Simone Braglia – ex portiere di Genoa e Perugia – ha elogiato Ciro Immobile, sulle frequenze di TMW Radio. Ecco le sue parole:

«Non si è mai sentito osannare Immobile come si è osannato qualche altro giocatore. Se avesse vestito una maglia diversa, probabilmente si sarebbe enfatizzato ancor di più il suo premio e le sue gesta in generale. È strano che la critica non prenda in considerazione il suo valore. È un campione in campo e silenzioso fuori».