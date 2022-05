Braglia: «Carnesecchi può andare bene alla Lazio ma deve essere tutelato»

L’ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio dell’obiettivo di mercato della Lazio, Carnesecchi. Le sue parole

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato a TMW Radio dell’obiettivo di mercato della Lazio Marco Carnesecchi.

CARNESECCHI – «Lo step successivo è quello di affrontare un campionato diverso e la squadra diversa. Alla Lazio può andare bene, ma va tutelato, cosa che non ha fatto con gli altri portieri. Ma ha tutte le caratteristiche per diventare un buon portiere. Non è un campione, servono più campionati, ma è un buon prospetto»