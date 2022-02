Calciopoli, la FIGC sarà risarcita da Moggi e dagli altri condannati

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciopoli, la FIGC ha ottenuto il risarcimento – pari a 200mila euro – da Moggi e tutti gli altri condannati: i dettagli

La FIGC si farà risarcire 200 mila euro di spese legali da parte di Moggi e degli altri condannati per Calciopoli. A riportare i dettagli è Il Mattino. Il quotidiano spiega come la Federcalcio sia era costituita parte civile nel giudizio penale dopo le vicende dell’inchiesta della Procura di Napoli sul caso del calcio italiano e non si era vista riconoscere il rimborso delle spese legali sostenute per tale attività, da porre a carico dei condannati.

La questione era così giunta sino in Cassazione che ha accolto il ricorso della FIGC. Il caso si è chiuso: i condannati dovranno versare circa 200mila euro alla FIGC. Oltre all’ex dirigente della Juve, dovranno pagare anche Andrea e Diego Della Valle, Sandro Mencucci, Claudio Lotito, l’ex vice presidente della FIGC Innocenzo Mazzini, l’ex designatore arbitrale Pierluigi Pairetto, gli ex arbitri Claudio Puglisi, Salvatore Racalbuto, Stefano Titomanlio e Massimo De Santis.