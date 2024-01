Roma, Bove: «La bottiglietta? Nessuna polemica. Derby deciso da un episodio». Le sue dichiarazioni nel post

Edoardo Bove è ormai uno dei titolari inamovibili di questa Roma. Le sue prestazioni lo rendono un calciatore sempre utile per Mourinho, ma non è riuscito coi suoi compagni a evitare la sconfitta per mano della Lazio. Purtroppo per lui, è stato anche vittima di un episodio di inciviltà ai suoi danni: il lancio di una bottiglietta di birra. Fortunatamente nulla di grave. Nel post, ai microfoni di Sky Sport, ha avuto modo di parlare sia di questo episodio che del derby:

BOTTIGLIETTA – «Mi hanno tirato una bottiglietta di birra in testa e mi hanno colpito. Non ho fatto scenate perché non era il momento di fare polemiche. Spero però che se ne occupine le autorità perché non è una cosa normale. Preferisco però parlare di cose di campo».

LA PARTITA – «L’episodio nel secondo tempo ha cambiato la partita. Siamo andati in difficoltà dopo il gol e nel finale non abbiamo concretizzato le nostre chance. Fa male perdere certe partite ma la stagione è lunga e dobbiamo ricompattarci per ripartire dalla forza del gruppo. I quattro derby persi su sei con Mou? Non credo sia un tema. Ogni partita è una stora a sé».