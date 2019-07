Bournemouth-Lazio, le info sulla vendita dei tagliandi

Tra tutte le amichevoli in programma il 2 agosto la Lazio si scontrerà anche con il Bournemouth

Tra qualche giorno la Lazio partirà alla volta di Auronzo di Cadore dove inizierà il ritiro estivo. Dopo dieci giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo i biancocelesti saranno poi impegnati in varie amichevoli in tutte Europa. Tra queste è previsto un match anche in Inghilterra il 2 agosto contro il Bournemouth presso lo stadio Dean Court alle 20:45.

Per quanto riguarda i tagliandi ci sono però delle novità: non ci sarà infatti una parte dedicata ai tifosi biancocelesti ma le due tifoserie coesisteranno insieme nei diversi settori dello stadio.