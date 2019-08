Bournemouth, l’allenatore Howe: «Lazio grande squadra, normale aver subito tanto…»

A margine di Bournemouth-Lazio, l’allenatore del club inglese Eddie Howe ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida

Dopo il match di ieri sera contro il Bournemouth, l’armata di Inzaghi affronterà questo pomeriggio il Padeborn in Germania. A margine del test amichevole, l’allenatore della squadra inglese Eddie Howe ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida: «E’ stata davvero un’ottima partita, il tipo di test di cui avevamo bisogno. Abbiamo affrontato la Lazio, una grande squadra che gioca un buon calcio. Sapevamo che non sarebbe stato facile, considerando anche alcuni cambiamenti al nostro undici titolare. Contro un club di tale caratura era normale subire tanto in difesa, la nostra linea è stata messa continuamente sotto pressione dalla grande qualità dei giocatori biancocelesti. I ragazzi hanno dato tutto, sono soddisfatto nonostante la sconfitta».