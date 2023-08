Bosco critica la Juve: «Cedere Pellegrini e Rovella è una follia, per colpa dell’arroganza di Allegri»

Bosco, il giornalista critica pesantemente la Juve per la decisione di cedere Rovella e Pellegrini alla Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW il giornalista Bosco, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando delle imminenti cessioni alla Lazio di Pellegrini e Rovella, ecco le sue parole

FOLLIA – La Juventus non ha tantissime soluzioni, Rovella è l’unico regista che ha e cederlo è una macroscopica follia. Dimostra l’arroganza di Allegri, che non vuole lavorare sui giovani e preferisce gente pronta. Alla fine un centrocampista lo prenderanno. Modulo 3-5-2 e dai via Pellegrini? Perché andrebbe bene allora per Lazio e Milan? Non si capisce. Altra follia le cifre. Lotito vende a cifre stratosferiche, ora noi scendiamo per i due a 21 milioni a titolo definitivo, roba assurda. Chi farà giocare lì in mezzo? Speri nel miracolo Pogba? Fai giocare McKennie? E’ assurdo dare via così Rovella