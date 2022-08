Borussia Dortmund, Schulz denunciato per violenza domestica

Il giocatore del Borussia Dortmund Schulz è stato denunciato per violenza domestica: tutti i dettagli della vicenda

Il 29enne dei gialloneri, secondo quanto riportato e raccontato dai media tedeschi, sarebbe colpevole di maltrattamenti della sua fidanzata, che è in attesa di un bambino che lo avrebbe denunciato per diversi calci allo stomaco.