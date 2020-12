Borussia Dortmund, Favre verso l’esonero: la situazione

Lucien Favre potrebbe essere esonerato dal Borussia Dortmund: il tecnico pagherebbe il difficile momento in campionato

Dopo la pesante sconfitta di ieri del Borussia Dortmund, che ha perso contro il neopromosso Stoccarda per 1 a 5, Favre rischia di essere esonerato. Come spiega il quotidiano Bild, la società giallonera, che ha affrontato la Lazio in Champions, avrebbe deciso di esonerare il tecnico.

La panchina dovrebbe essere affidata a Edin Terzic, vice allenatore di Favre e tecnico della squadra U23. Il prossimo anno, invece, toccherebbe a Marco Rose.