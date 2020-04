Lazio, le quotazioni continuano a salire in Borsa, frenata della Juve

Lazio, la società biancoceleste ha fatto registrare una chiusura positiva in Borsa, brusca frenata per la Juventus

Il calcio fermo ha delle ripercussioni sulle società non solo per quanto riguarda il gioco ma anche per le quotazioni che alcune squadre hanno in Borsa. Come riporta Calcio e Finanza infatti la Juventus ha subito un altro brutto stop, mentre la Lazio continua a crescere.

La Juventus ha chiuso a -6,43%, il titolo è tornato sotto quota 1 euro per azione a 0,9404 euro per azione. Dal 12 marzo, giorno in cui ha raggiunto il minimo di 0,545 euro, la Juventus ha visto il suo titolo risalire di circa il 72,6%. La Lazio invece ha chiuso la giornata con un +4,71% a 1,3340 euro per azione, con una crescita pari al 72,8% dal 12 marzo scorso, in cui il titolo biancoceleste aveva raggiunto un minimo di 0,772 euro per azione.