Il centrocampista dell’Inter, intervistato da Gazzetta.it, ha detto la sua riguardo la ripresa del campionato

Borja Valero, centrocampista dell’Inter, è stato intervistato da Gazzetta.it. Ecco le parole dello spagnolo circa la ripresa della Serie A:



«Noi giocatori siamo soggetti come tutti al rischio di contagio: ci si poteva e doveva fermare prima. Ricominciare avrebbe senso solo nel momento in cui la situazione fosse totalmente sotto controllo. La consapevolezza che il calcio sia così importante, non giustifica il fatto che debba ripartire senza garanzie adeguate. Dobbiamo adeguarci alle indicazioni date dalle autorità mediche e scientifiche. Non farlo sarebbe follia. Noi giocatori dell’Inter abbiamo la nostra chat di gruppo, ma per il momento ci sembra tutto ancora lontano e fumoso. Chiaro però che, se e quando ci verrà detto di ricominciare, come categoria faremo sentire la nostra voce».