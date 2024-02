Borghi: «Europeo? Se Immobile sta bene non lo lascerei mai a casa». Le parole del giornalista

Stefano Borghi incensa Ciro Immobile. Negli studi di Cronache di Spogliatoio, il giornalista di Dazn ha detto il suo pensiero sul capitano della Lazio.

PAROLE– «Immobile con una punta vicino ne trae beneficio. Credo che a Ciro si debba sempre un filo di rispetto in più di quello che gli viene dato, per quello che ha fatto in questi anni per il calcio italiano. Basta prendere le statistiche dei marcatori all time, guardate dov’è Immobile e guardate chi ha una media gol per partita superiore a lui. L’ultimo ha lasciato la Serie A 60/70 anni fa. Europeo? Se Ciro sta bene non lo lascerei mai a casa ».