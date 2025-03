Borghi su Baroni: «È stato il miglior allenatore del 2024»

Borghi esprime il proprio parere su quale sia il migliore allenatore possibile per la prossima stagione della Lazio in Serie A: il nome

Borghi è uno dei commentatori, giornalista sportivo e telecronisti più apprezzati d’Italia e, nell’ultima puntata di “l’ascia o raddoppia” sulla pagina YouTube Cronache di spogliatoio, ha ritagliato uno spazio della puntata per parlare della Lazio guidata da Baroni.

Le sue parole sono state molto positive e hanno sottolineato quanto sia stata brillante la gestione dell’ex Verona sulla panchina dei biancocelesti in questa stagione di Serie A. Le sue parole:

«Io spero che rimanga alla Lazio. Non riconfermarlo sarebbe una cosa folle. Baroni è stato forse il migliore allenatore del 2024 per la portata delle dimostrazioni che ha dato poi potrà aver pur sbagliato qualcosina ma Baroni ha fatto qualcosa ai limiti dello straordinario con i biancocelesti quindi non vedo perché non dovrebbe essere confermato».