Bonus Champions Lazio: Lotito ha promesso il premio spogliatoio. Quanto c’è sul piatto. Il Presidente spinge i ragazzi verso il traguardo

Per la Lazio seconda in classifica e ad undici giornate dalla fine del campionato, l’obiettivo principale da centrare è il ritorno in Europa con la Champions League.

La società ci crede e Lotito spinge i ragazzi verso il traguardo. Il patron ha promesso due milioni di bonus allo spogliatoio in caso di qualificazione in Champions. Questa la base dell’accordo sul quale si sta ancora lavorando, come riporta il Corriere dello Sport.