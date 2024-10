Bonucci giudica la Lazio: «La squadra di Baroni mi piace tantissimo e non mi stupirei se durante la stagione accadesse questo»

Bonucci, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale rilascia alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere sulla Lazio

Ai microfoni dei cronisti presenti al Festival dello Sport, Leonardo Bonucci analizza le squadre di serie A esprimendosi cosi sulla Lazio. Ecco cos ha detto sui biancocelesti

PAROLE – Lotta Scudetto? Io dico Napoli, Inter e Juve. A me piace anche la Lazio che sta giocando bene con Baroni, mi diverto a vederla. Poi c’è l’Atalanta da tenere sempre in considerazione per i primi posti, mentre il Milan è un gradino sotto. Per lo Scudetto ci sono soprattutto le tre che ho detto all’inizio