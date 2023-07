Bonucci e quella frecciata alla Juve: «I trentasei anni sono i nuovi ventisei». Ecco cosa ha detto l’ex capitano bianconero

L’ex capitano e simbolo della Juve, Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa dal club bianconero per via dell’età e soprattutto del suo ingaggio, troppo pesante per il bilancio societario. Una decisione che non sarebbe andata giù al difensore. A conferma di questo è la storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Di seguito il post: