Bonolis ricorda Suor Paola: «Ci prendevamo in giro, anche sulla Lazio e sull’Inter. Per lei avrei fatto qualunque cosa»

Il ricordo del conduttore televisivo Paolo Bonolis su Suor Paola. Ecco cosa ha detto il noto personaggio televisivo

Le parole di Paolo Bonolis a Radiosei.

PAROLE– «Ha aiutato un sacco di gente, con noi è sempre stata gentilissima. Ha sempre dato una mano a chi ne aveva bisogno, spero ora sia felice. Ci prendevamo in giro, anche sulla Lazio e sull’Inter; mentre scherzavamo davamo anche una mano a chi ne aveva bisogno. Per lei avrei fatto qualunque cosa ma tutto ciò che facevamo era soprattutto per coloro che ne avevano bisogno. Abbiamo sempre avuto un rapporto splendido, mi dispiace che l’ultimo periodo lo abbia vissuto tra le difficoltà »