Lazio, Bonolis: «Inzaghi eccezionale. Scudetto? Lo stop cambia le cose»

Il famoso conduttore di Canale 5, in diretta Instagram con Damiano Er Faina, parla di Lazio e della possibile ripresa della Serie A

In questi giorni di quarantena, i vip stanno cercando comunque di intrattenere gli italiani tramite le dirette Instagram. Paolo Bonolis, nel primo pomeriggio, si è intrattenuto con Damiano Er Faina. I due hanno parlato, tra le tante cose, anche di Lazio e della possibile ripresa della Serie A.

PREFERENZA CAPITOLINA – «Non ho una preferenza tra Roma e Lazio, mi va bene tutto, a me piace Roma come città. Mi godo e capisco la città ma non preferisco una squadra all’altra».

LAZIO E SCUDETTO – «Senza lo stop, nonostante la grande forza della Juventus, avrei visto bene la grande tenacia dei biancocelesti. L’Inter purtroppo ha avuto nel suo cammino qualche stop di troppo, tra i quali Lazio-Inter. Inzaghi ha fatto un lavoro eccezionale, con la possibilità, giocando ogni 7 giorni, di poter puntare a vincere. Con la ripresa non so se le gerarchie siano le stesse, ci sono molte variabili in gioco».

RIPRESA SERIE A – «Ci sono tante voci sul tema, non è facile trovare un punto in comune. Se gli operai possono tornare in fabbrica, anche i giocatori possono tornare in campo, parlo con desiderio di chi vuol vedere il calcio».

5 MAGGIO 2002 – «Fu una grandissima delusione, ma non come l’infortunio di Ronaldo sempre con la Lazio, non ci volevo credere».