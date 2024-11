Bondo Lazio, una rivale si tira fuori dalla corsa? La rivelazione: loro non sono interessati all’acquisto

Bondo Lazio, una rivale si tira fuori dalla corsa per l’acquisto del centrocampista? Rivelazione sul giocatore del Monza: le ultime

Il Milan ha preso posizione riguardo le ultime novità che sottolineavano l’interesse verso Bondo del Monza, accostato anche al calciomercato Lazio. I rossoneri, come riporta il Corriere dello Sport, negano che ci siano contatti per l’acquisto del centrocampista.

Ciò non vuol dire che non arriverà un rinforzo in quella zona di campo per Fonseca, ma non sarà il giocatore classe 2003 ora agli ordini di Alessandro Nesta, per cui restano in corsa i biancocelesti.