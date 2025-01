Bonansea: «La vittoria con la Lazio Women è stata fondamentale ma ci sono...»

Bonansea, la calciatrice esterna la sua soddisfazione per il successo con la Lazio Women commentando la vittoria in conferenza

A 90 minuti dalla fine, il primo round dei quarti di finale tra Juventus Women e la Lazio se lo aggiudicano le ragazze bianconere. In conferenza ad unirsi ai festeggiamenti, c’è anche Bonansea la quale però predica anche calma in vista del ritorno del match con le biancocelesti

PAROLE – È stata una vittoria molto importante quella di oggi, ma ci sono ancora novanta minuti da giocare. Sapevamo che sarebbe stata un’altra partita complicata come quelle già disputate in campionato, di conseguenza siamo davvero molto contente per questo risultato. Personalmente mi sento molto bene quest’anno, mi diverto e tutte insieme ci divertiamo. Si respira una bellissima aria in spogliatoio e cerchiamo di portare il nostro entusiasmo in ogni partita che giochiamo.

Il gol? È stato un po’ casuale perchè, in realtà, il mio era un cross, ma alla fine il pallone ha assunto una traiettoria insidiosa ed è finito in porta