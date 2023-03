Bonanni: «Non convocare Zaccagni e Gnonto si non lo condivido». Le parole dell’ex giocatore e allenatore sulle decisioni di Mancini

Intervenuto su TMW l’ex giocatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato di Nazionale. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Mancini deve convocare i migliori italiani, in questo momento sta prendendo una strada diversa. Anche in U21 sono state fatte scelte diverse dal normale, non so bene che linea ci sia ora in Federazione. Obiettivamente è preoccupante, perché se anche lì devo andare a pescare in Argentina la cosa mi preoccupa. Di ragazzi bravi ne abbiamo, dobbiamo avere il coraggio di farli giocare. Mancini forse sta sbagliando qualcosa. Non convocare Zaccagni e Gnonto si non lo condivido. Non convocare Zaccagni e Gnonto si non lo condivido. E’ una situazione difficile, di rinascita, spesso in passato le sue idee ci hanno portato al successo»