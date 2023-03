Bonanni su Retegui: «Le società se lo hanno preso in considerazione è perché…». L’ex giocatore ha detto la sua sull’attaccante

Ai microfoni di TMW Massimo Bonanni ha parlato anche dell’attaccante italo-argentino Mateo Retegui, inseguito da diversi club di Serie A tra cui la Lazio. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Non lo conosco abbastanza per dire se è adatto o meno. Le società se lo hanno preso in considerazione è perché lo seguono da tempo. Anche lo stesso Mancini lo avrà seguito da tempo. Ha fatto due gol, è vero, ma non ha fatto grandissime cose. Ieri ha sbagliato anche qualcosa d’importante, non è stato di grande aiuto, ma nell’Italia i centravanti fanno sempre fatica, perché Mancini predilige gli esterni»