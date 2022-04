Bonanni sicuro: «Sarri è un allenatore, Mourinho un motivatore»

Massimo Bonanni ha messo a confronto Maurizio Sarri e José Mourinho ai microfoni di TMW. Le sue parole

Massimo Bonanni ha parlato di José Mourinho e Maurizio Sarri ai microfoni di TMW Radio. Le sue dichiarazioni.

«La Roma non è una squadra che mi entusiasma ma probabilmente perché la guardo da tifoso. Sarri e Conte sono allenatori, Mourinho è un buon motivatore. Inzaghi? Juventus – Inter ha messo pepe al campionato, io stimo Inzaghi che ha lavorato bene alla Lazio, ma in queste ultime partite non è riuscito a ottenere continuità di risultati. Rimane comunque un grande allenatore e dico che l’Inter è sempre la favorita, con Inzaghi in estate ha fatto la scelta giusta perché ha dato una continuità al gioco di Conte».