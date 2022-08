Bonanni: «Per la Lazio ripetere il quinto posto sarebbe tanta roba»

L’ex giocatore Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, le sue parole sulla Lazio e su Sarri

Le parole di Massimo Bonanni per TMW Radio:

SORPRESA TRA LAZIO, ROMA E FIORENTINA – «Per la Lazio ripetere il campionato scorso sarà importante. La Roma è quella che ha fatto meglio tra quelle che erano dietro. Mi incuriosisce molto la Fiorentina, ha fatto gli acquisti giusti, Jovic se riesce ad ambientarsi subito può essere un grande acquisto. Il Napoli al momento credo sia indietro. La Lazio ha fatto acquisti importanti, è arrivata quinta al primo anno di Sarri, al di sopra delle aspettative. Se si ripetesse sarebbe ottimo, difficile ora dire che può arrivare tra le prime quattro, anche se negli undici è di livello».

SARRI PROPOSTA DI CALCIO – «È un modo di lavorare di Sarri che può dare risultati. Ritrovare il Napoli si Sarri è impossibile, ma Sarri non ha più avuto quella qualità. L’errore più grande è che possa riproporre quel gioco. Ha fatto delle partite molto buone anche lo scorso anno, con giocatori di un’altra qualità ma ora ha un centrocampo che può fare molto bene. Per me ripetere il quinto posto sarebbe tanta roba».