Bonanni: «Isaksen? Se la Lazio lo vende deve arrivare un titolare perchè Ibrahimovic non basta. Sulla sfida di Verona dico questo»

Bonanni, l’ex calciatore ha espresso il suo parere sui due temi focali che riguardano la Lazio ovvero la possibile cessione del danese e il Verona

Intervistato da TMW, Bonanni ha espresso il suo parere sui due temi attuali che riguardano la Lazio ossia il mercato e quindi la questione legata al futuro di Isaksen, e la sfida di domenica sera al Bentegodi con il Verona. Ecco cos ha detto l’ex calciatore a riguardo

PAROLE – Lazio – Verona è una partita difficile, visto il momento di forma e risultati che sta avendo la Lazio. E’ una partita pericolosa, che se non dovesse essere positiva per la Lazio, inizierebbe il primo periodo difficilissimo da gestire. Isaksen? Ho sempre detto che secondo me l’unico che era fuori dal coro era lui. Ha fatto qualche partita più importante, vedi Napoli, ma lì la Lazio ha qualcosa in meno. Se lo dai via, devi migliorare la squadra e prenderne un altro titolare. Non puoi mettere Tchaouna e tappare il buco solo con Ibrahimovic