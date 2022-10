Bonanni: «Non è la partita giusta per provare Milinkovic davanti»

Lazio senza Immobile? Tra le tante ipotesi c’è quella di Milinkovic centravanti, ma l’ex Bonanni non è d’accordo

La Lazio dovrà affrontare l’Atalanta, ma dovrà farlo senza Ciro Immobile. Tra le tante ipotesi, c’è anche quella di Milinkovic centravanti che però non è avallata dall’ex giocatore Bonanni. Ecco le sue parole per TMW Radio:

«Non penso che sia la partita giusta per Sarri per cambiare tanto e piazzare Milinkovic davanti. Mi aspetto una partita importante di entrambe le squadre. La Lazio viene da una sfida con l’Udinese che è la fotocopia di questa. Pure questa può essere importante per il futuro di entrambe».