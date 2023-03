Bonanni: «Napoli-Lazio? Vi dico che partita mi aspetto questa sera»

Bonanni, l’ex calciatore esprime il suo parere sulla partita di questa sera tra Napoli e Lazio ai microfoni di TMW

A poche ore dalla supersfida tra Napoli e Lazio che aprirà la 25°giornata di campionato, ha parlato a TMW Bonanni, il quale sulla partita esprime la sua opinione

PAROLE – Proibitiva per i biancocelesti? Partita molto difficile, se il Napoli resta mentalmente e fisicamente quello visto finora è una partita dura. La Lazio al massimo può perdere come tutte. Vedremo il Napoli avvantaggiato meritatamente

Non so se giocare stasera con Milinkovic e Luis Alberto insieme. Dipende da cosa ha in mente Sarri. Loro due ti danno molta qualità, ma il centrocampo del Napoli ha fisicità,corsa, organizzazione. Ad oggi è una partita proibitiva, ma la Lazio ha le carte per fare bene. Io probabilmente metterei Vecino