Bonanni: «Milinkovic? Manca alla Lazio, vi spiego perché». Le parole dell’ex giocatore e allenatore

Massimo Bonanni, ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto anche sull’addio di Milinkovic-Savic alla Lazio:

PAROLE– «La cessione di Milinkovic sarebbe stata pesante per chiunque. Per la Juve avrebbe fatto comodo sia qualitativamente che fisicamente. E manca anche alla Lazio, perché era abituata da dieci anni a giocare con lui. E’ un giocatore che ha caratteristiche fisiche e tecniche uniche non solo in Italia. E’ una partenza importante. Ora la Lazio deve fare di necessità virtù. Speravo potesse arrivare un giocatore più funzionale. Guendouzi non è scarso, ma mi aspettavo qualcosa di diverso ».