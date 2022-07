Bonanni: «Marcelo? Avrebbe lo stesso effetto di Ibra al Milan»

Massimo Bonanni – ex calciatore – ha parlato così a TMW Radio del possibile approdo di Marcelo alla Lazio.

MERTENS E MARCELO – «Sarebbero due acquisti molto importanti, soprattutto Marcelo. La Lazio in questo momento è in difficoltà perché la Roma ha fatto un grande acquisto con Dybala e i tifosi credo abbiano bisogno di un colpo di coda, un nome importante per rispondere ai giallorossi. Credo che la società l’abbia capito. Marcelo farebbe crescere tutto il gruppo, sarebbe un colpo alla Ibra al Milan».

LAZIO – «Credo che la Lazio stia cercando di fare un mercato intelligente, che accontenti il proprio allenatore. Ma oggi le società non danno quasi mai il tempo giusto ai propri tecnici per far renderli al meglio. Se fossi un tecnico, cercherei di essere accontentato, ma è molto complicato. Credo che Mourinho stia facendo un grande lavoro a Roma, la Lazio ha preso buonissimi giocatori e nell’11 rimane molto competitiva. C’è forse un buco a sinistra, ma credo che allenatore e ds debbano lavorare a braccetto in questi frangenti».