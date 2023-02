Bonanni: «Lazio Sampdoria? Partita non bella ma ora conta solo una cosa»

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio, ha analizzato la vittoria dei biancocelesti di Sarri contro la Sampdoria

Ospite a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così di Lazio-Sampdoria:

«E’ stata una partita giocata non benissimo, la Lazio alla fine ha portato a casa tre punti. Primo tempo molto lento, con Sarri che credo sia stato molto poco contento ma sono vittorie che pesano. Era fondamentale vincere, perché là davanti fanno il loro. Ora è tutto quanto aperto. Lazio e Roma devono continuare così per arrivare in Champions».