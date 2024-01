Bonanni: «La Lazio non gioca un calcio bello, ma…» Le parole dell’ex giocatore sui biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ha parlato cosi della Lazio:

«Ha ampi margini di miglioramento anche perché ieri un primo tempo molto male, ma ha vinto una partita che poteva anche non vincere. La cosa positiva ora sono i risultati, per il resto non vedo una Lazio che fa un calcio bello. Ha ritrovato un po’ di compattezza ma è la lontana parente di una Lazio che faceva un calcio divertente. Se analizziamo i punti, sono contento. Se analizziamo le partite invece no»