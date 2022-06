Bonanni: «Italia? Il gioco di Mancini sacrifica l'attaccante. La Lazio di Inzaghi...»

Massimo Bonanni ha parlato a TMW Radio dell’Italia di Mancini: le dichiarazioni dell’ex calciatore su Immobile

L’ATTACCO DELL’ITALIA FA FATICA – «Credo che il modo di giocare esalti altri ruoli e sacrifica l’attaccante. Anche ieri ho visto in cui il centravanti era di manovra, apriva gli spazi agli altri. Vedevo la Lazio di Inzaghi e mi incavolavo perché gli esterni non crossavano mai. L’Italia ha un modo di giocare in cui non si tira tanto da fuori, forse hanno quella idea. Il vero problema del centravanti è quando giochi con gli attaccanti a piede invertito. L’esterno a piede invertito o tira o passa alla fascia opposta. L’attaccante deve supportare questi giocatori».