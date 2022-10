Bonanni duro con la Lazio: «Ha deluso, Sarri si fa autogol con quello che dice»

Massimo Bonanni ha analizzato le gare d’Europa League di Lazio e Roma. Ecco le sue parole per TMW Radio

L’ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto durante la trasmissione Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, per parlare degli impegni europei di Lazio e Roma. Le sue parole:

GARE – «La Lazio ha deluso, si pensava potesse essere la partita giusta per dare la svolta anche in campo europeo. La Roma mi ha sorpreso in negativo. Ha fatto la sua gara, ma in Europa mi aspettavo qualcosa di diverso».

PAROLE DI SARRI – «A livello comunicativo Sarri ogni tanto fa qualche autogol. Erano parole più per la società che per la UEFA, per mettere le mani avanti. Dispiace, non c’era bisogno di dire una cosa del genere. Io non mi permetterei mai di dire una cosa del genere. A volte pecca nell’esternare le sue idee».