Bonanni: «Castellanos meriterebbe di giocare di più ora rispetto a Immobile». L’opinione dell’ex giocatore

Ai microfoni di TMW, Massimo Bonanni ha espresso le sue sensazioni sui match della decima giornata di Serie A. Tra questi anche la sfida Lazio-Fiorentina in programma lunedì 30 ottobre. Ecco cosa ha dichiarato.

BONANNI– «Per forza di cose Beltran sarà titolare, visto quanto successo. Castellanos non lo so, meriterebbe di giocare di più ora rispetto a Immobile, che rimane un grande giocatore e importante. Ad oggi però se non giocasse non ci vedrei nulla di scandaloso».