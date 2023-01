Bonanni a TMW: «Lazio in Champions? Sarebbe un grande traguardo»

Bonanni, l’ex calciatore analizza la situazione di classifica della Lazio alla luce della vittoria di oggi soffermandosi sul quarto posto

Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato Bonanni, il quale analizza la classifica della Lazio e si sofferma sul piazzamento Champions, obiettivo dichiarato del club capitolino.

PAROLE – «Diciamo che prima della sosta la Lazio aveva fatto vedere di meritarsi la classifica che aveva. La merita tutt’ora ma ha perso punti. Dopo la sosta, infatti, si è fermata in match in cui nessuno si aspettava.

«Va detto che però anche il Milan a Lecce ha faticato molto. Quelli con l’Empoli rischiano di pesare molto. Io sono contento che la Lazio stia facendo un campionato importante perché sta confermando quello che ha fatto lo scorso anno se, poi, arrivasse quarta sarebbe un grande obiettivo. Ricordiamoci che il Napoli ha un po ‘fatto salvare tutte le valutazioni iniziali»

VITTORIA CONTRO IL SASSUOLO – «Non è stata una grandissima partita ma la Lazio ha rischiato poco. Alla fine è riuscita a portare a casa 3 punti importantissimi. Fa piacere che i biancocelesti hanno ricominciato a vincere ed adesso si deve puntare sulla partita di Coppa Italia»

LAZIO-BOLOGNA – «Secondo me per quanto riguarda l’assenza di Immobile stanno facendo di necessità virtù. Felipe Anderson fa bene lì e quando fa il centravanti ha meno compiti difensivi. Da quando è tornato ha fatto bene ma potrebbe fare di più. Non abbiamo ancora mai visto quello che aveva fatto vedere con Inzaghi»