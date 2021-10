Bonan: «Sarri non sta valorizzando il patrimonio della squadra»

Alessandro Bonan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha dato la sua opinione sulla Lazio e sul lavoro svolto fin qui da Sarri

Alessandro Bonan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha dato la sua opinione sulla Lazio e sul lavoro svolto fin qui da Sarr. Ecco le sue parole:

SUL LAVORO DI SARRI – «Mi sembra che il problema sia molto serio. L’anno scorso parlavamo di quattro magnifici nella Lazio cioè: Immobile, Correa, Luis Alberto e Milinkovic Savic; Correa non c’è più e Sarri ha dei problemi con due giocatori estremamente rappressentativi e più tecnici della squadra che sono appunto Luis Alberto e Milinkovic Savic. Ora è un pò un paradosso, perchè lui dovrebbe valorizzare questo partimonio tecnico che possiede, in realtà in questo momento lo sta disperdendo, seguendo un’idea di calcio che è diversa rispetto a quelle che aveva portato Inzaghi».

SULLA LAZIO – «Quello che vedo sul campo un pò troppo spesso, è una squadra totalmente in balia delle proprie incertezze non ha convinzione in quello che fa. Sia nella fase difensiva, ma soprattutto nella fase offensiva. Ogni tanto riesce a trovare degli strappi d’attacco con Felipe Anderson, ma al di là di questo vedo pochissimo la mano di Sarri e vedo questo controsenso tra avere due giocatori estremamente tecnici che rappresentano il problema della squadra».