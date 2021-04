Bomber Serie A, Caicedo tra i migliori partendo dalla panchina

Nella statistica dei bomber entrati in campo dalla panchina, Felipe Caicedo risulta uno dei migliori di tutta la Serie A

Diverse zampate del Panterone, specialmente nei minuti finali, hanno regalato alla Lazio alcune vittorie importanti per il proseguo della corsa Champions. Felipe Caicedo, infatti, si sta confermando sempre di più come uno degli uomini più decisivi della squadra di Inzaghi e come uno dei migliori bomber dalla panchina di tutta la Serie A.

Come riportato da gianlucadimarzio.com, l’attaccante ecuadoriano ha realizzato ben 4 reti entrando in campo a partita in corso, così come Luis Muriel dell’Atalanta e Matteo Politano del Napoli, piazzandosi al primo posto in questa speciale classifica. Tuttavia, molto probabilmente domenica partirà dal primo minuto al fianco di Ciro Immobile, a causa della squalifica del Tucu Correa. La speranza, ovviamente, è che questo non influisca sulla sua capacità realizzativa.