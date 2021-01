Bologna-Verona 1-0: Orsolini regala i 3 punti a Mihajlovic

Il Bologna vince con un rigore segnato da Orsolini e porta a casa 3 punti preziosi contro il Verona di Juric

Torna alla vittoria il Bologna. La squadra di Mihajlovic porta a casa 3 punti importanti contro il Verona. A segnare il gol vittoria ci ha pensato Riccardo Orsolini, che su rigore ha battuto Silvestri.

3 punti importanti per i rossoblù, che non vincevano dallo scorso 29 novembre e che nelle ultime 6 gare avevano ottenuto altrettanti pareggi. Vittoria di misura, dunque, per Mihajlovic, che sale a 20 punti in classifica.